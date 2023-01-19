Патриарх Кирилл считает, что желание уничтожить Россию приведет к концу мира

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что сегодня возникают большие угрозы миру, «потому что у каких-то безумных людей появилась мысль», что Россию можно победить или переформатировать. По его мнению, желание уничтожить Россию «будет означать конец мира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня возникают очень большие угрозы миру, нашей стране, да и всему роду человеческому, потому что у каких-то безумных людей появилась мысль о том, что великую державу российскую ... что их можно в нынешних условиях либо победить, либо, как теперь говорят, переформатировать, то есть навязать им некие ценности, которые даже и ценностями назвать невозможно, для того, чтобы они были как все и подчинялись тем, у кого есть силы контролировать большую часть мира»,— сказал патриарх Кирилл после литургии в Богоявленском соборе Москвы по случаю праздника Крещения Господня (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы молимся Господу, чтобы Он вразумил тех безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира»,— добавил он.

Во время литургии патриах Кирилл наградил главу конституционного комитета Совета федерации Андрея Клишаса орденом князя Даниила Московского II степени. Во время вручения ордена патриах Кирилл пожелал господину Клишасу помощи Божией. Награду вручили в честь 50-летия сенатора и его вклад в отношения государства и церкви.

Олеся Павленко