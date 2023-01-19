Госэкспертиза одобрила проект реконструкции ул. Вавилова в Ростове

Проект реконструкции автомобильной дороги по ул. Вавилова получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом содержится в реестре заключений Главгосэкспертизы.

По данным реестра, проект подразумевает обновление дороги на отрезке от ул. Особенной до ул. Сосновой, а также строительство развязки на пересечении ул. Особенная - ул. Вавилова - пр. Королева.

Напомним, в мае 2022 года администрация Ростова-на-Дону заключила контракт по реконструкции ул. Вавилова с компанией ООО «Полюс». Стоимость работ составила 4,3 млрд руб. Закончить реконструкцию подрядчик должен в 2025 году.

Изъятие земельных участков для реализации проекта планируют завершить во втором квартале 2023 года.

Анастасия Назарова