В Екатеринбурге запустили программу по борьбе с лишним весом у детей

В Екатеринбурге от лишнего веса и ожирения страдают около 25% детей и подростков, заявила на брифинге главный внештатный специалист по медицинской помощи в образовательных организациях в УрФО Елена Ануфриева. По ее словам, основная причина ожирения – неправильный образ жизни, когда организм потребляет больше энергии, чем тратит.

Специалист отметила, что помощь в борьбе с избыточным средством оказывается в рамках бесплатной программы «Азбука здоровья», работающей на базе Центра семейной медицине. Там для борьбы с ожирением принимают детей в возрасте от шести до девяти лет.

Всего в рамках проекта планируется помочь 500 семьям, 50 из которых уже начали консультировать специалисты по питанию и физической активности и клинический психолог. Также с детьми проводят групповые занятия.

Избыточный вес у детей, по словам Елены Ануфриевой, в будущем может привести к развитию хронических заболеваний, например, сахарному диабету, сердечно-сосудистым осложнениям или нарушению репродуктивной функции.

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