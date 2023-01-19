Кремль не покажет фото и видео с крещенских купаний Путина

Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В этом году Кремль не будет публиковать фото и видео с крещенских купаний господина Путина.

«Вы знаете, что сегодня праздник Крещения, президент принимал участие в Крещенских купаниях, делал он это в Подмосковье. На этот раз никаких видео- или фотоматериалов нет, просто сообщаем, что он последовал своей традиции»,— сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.

19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня. В России верующие совершают купания в ледяной воде в освящаемых прорубях. Кремль сообщал о купаниях Владимира Путина в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах. В 2022 году господин Путин не стал окунаться в прорубь из-за рекомендаций церкви на фоне пандемии.

Олеся Павленко