В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по строительству трамвайной ветки и депо

Мэрия Екатеринбурга объявила общественные обсуждения по проекту строительства трамвайной ветки от Академического до Широкой речи, а также создания трамвайного депо. Согласно распоряжению, опубликованному в «Екатеринбургском вестнике», обсуждения начались 17 января и продлятся до 17 февраля этого года.

Экспозиция проектов, которые обсудят на общественных обсуждениях, откроется 24 января в холле второго этажа здания администрации Екатеринбурга.

Новая трамвайная линия пройдет по маршруту проспект Академика Сахарова — ул. Хрустальногорская — ул. Евгения Савкова. Итоговая стоимость строительства составит 15, 2 млрд руб. В частности, на проектно-изыскательские работы направят 1,1 млрд руб., на строительство трамвайного пути протяженностью 19,3 км — в 2,8 млрд руб., а реконструкция существующего трамвайного пути (1,6 км) — 202 млн руб. Строительство трамвайного депо обойдется в 5,4 млрд руб., а создание трех тяговых подстанций — 414,30 млн руб.

Ранее на общественные обсуждения выносился генеральный план Екатеринбурга до 2045 года, который предполагает строительство ряда новых трамвайных линий.

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