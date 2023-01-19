Ярославский экс-чиновник не признал вину во взятках

Бывший заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Михаил Рысев не признал свою вину в получении взяток от застройщика квартир для детей-сирот. Рассмотрение уголовного дела против Рысева началось 19 января в Красноперекопском суде Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

По версии следствия, Рысев в 2018-2019 годах получил взятки от руководителя строительной компании, бывшего депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева в размере свыше 13 млн. рублей за содействие в заключении госконтрактов на покупку квартир для сирот. Помимо этого его обвиняют в получении четырех айфонов стоимостью более 461 тыс. рублей.

Перед заседанием Рысев на вопрос журналистов ответил, что не считает себя виновным: «Потому что я не виноват. Фомичев меня оболгал»,— сказал господин Рысев. На вопрос, получал ли он деньги и телефоны от депутата, Рысев ответил: «конечно, нет».

Сам Роман Фомичев был освобожден от наказания по делу о взятках Рысеву в связи с деятельным раскаянием. Сейчас господин Фомичев находится в колонии по другому делу — за посредничество во взяточничестве.

Алла Чижова

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