Площадь сева озимого рапса на Кубани увеличили на 5,2 тыс. га в 2023 году

В текущем году аграрии Краснодарского края отвели под озимый рапс 87,5 тыс. га площадей. Это на 5,2 тыс. га больше, чем в прошлом году, когда в крае собрали рекордный урожай культуры, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

«В крае хорошими темпами развивается производство рапсового масла. Этот продукт конкурентоспособен и пользуется спросом не только в России, но и за рубежом. Так, объем его поставок на рынки Азии, стран Восточной и Западной Европы за прошлый год вырос в три раза. Мы постоянно наращиваем площади рапса», – цитирует пресс-служба вице-губернатора Андрея Коробку.

Замгубернатора отметил, что за последние три года площадь сева рапса увеличилась в два раза.

Рапс выращивают для производства масла, косметики и для корма животных. В 2022 году на Кубани было собрано 285 тыс. т озимого рапса.

Анастасия Назарова