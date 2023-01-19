Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию

Российских чиновников не позвали на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2023 году, сообщил ее председатель Кристоф Хойсген в интервью агентству Reuters. По его словам, страна, поправшая международное право, не заслуживает приглашения на конференцию. Мероприятие должно пройти 17-18 февраля.

«Мы не хотим давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право»,— сказал председатель Мюнхенской организации. Как отмечает агентство Reuters, Мюнхенскую конференцию также сравнивают с экономическим форумом в швейцарском Давосе, только в сфере обороны.

21 ноября Кристоф Хойсген заявил, что хотел бы пригласить на конференцию представителей российской оппозиции, чтобы обсудить вместе с ними будущее России.

1 декабря 2022 года российский МИД сообщил об утрате интереса к Мюнхенской конференции. В ведомстве заявили, что в последние годы конференция превратилась «в сугубо трансатлантический форум, утратила инклюзивность, объективность и равноудаленность».

Анастасия Ларина