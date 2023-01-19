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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 19 января

В Ашхабаде состоится визит премьер-министра России Михаила Мишустина.

В Москве пройдет визит президента Международного Комитета Красного Креста Мирьяны Сполярич-Эггер.

В Госдуме состоится пленарное заседание.

В швейцарском Давосе в рамках Всемирного экономического форума выступят президенты Южной Кореи, Ирака, Азербайджана, премьер-министры Нидерландов, Греции, Грузии. На этот день также назначено выступление главы офиса президента Украины Андрей Ермака.

В Минске пройдет визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В программе участие в совместном заседании коллегии министерств иностранных дел РФ и Белоруссии, встречи с президентом страны Александром Лукашенко, с главой МИД Сергеем Алейником.

В Эстонии состоится встреча министров обороны Эстонии, Великобритании, Латвии, Литвы и Польши.

В Германии начнется визит главы Пентагона Ллойда Остина.

В Италии состоятся похороны актрисы Джины Лоллобриджиды.

Арбитражный суд Москвы проведет основные слушания по иску Сбербанка, требующего взыскать с компании Glencore Energy UK Ltd, одной из структур крупного швейцарского трейдера Glencore, около €117 млн по договору поставки нефти на границы Украины с Венгрией и со Словакией.

В Ростове-на-Дону областной суд приступит к прениям по делу «банды амазонок», члены которой убивали водителей и полицейских. В состав банды входили Инесса и Виктория Тарвердиевы, Сергей и Анастасия Синельник.

В Сыктывкаре арбитражный суд продолжит рассмотрение дела о банкротстве осужденного по коррупционным статьям бывшего главы региона Вячеслава Гайзера.

Окружной суд Стокгольма внесет окончательное решение по делу одного из двух братьев — граждан Швеции иранского происхождения — обвиняемых в шпионаже в пользу России.

Банк России запустит инструмент постоянного действия «валютный своп» по предоставлению юаней.

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