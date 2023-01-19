В Татарстан вдохнули жизнь

Показатель общей смертности в Татарстане приблизился к уровню до начала пандемии COVID-19. По итогам 2022 года он составил 11,5 случая на тысячу населения, сообщил вчера министр здравоохранения республики Марат Садыков. Это более чем на четверть ниже, чем в предыдущий год, когда в республике фиксировали высокую заболеваемость коронавирусом. По словам депутата Госдумы от Татарстана Айрата Фаррахова, изначально «прогнозировался более длительный период отскока», но «случилось все быстро, и это очень хороший результат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В 2022 году в Татарстане «удалось преодолеть последствия пандемии и сократить смертность населения». Об этом вчера заявил глава министерства здравоохранения республики Марат Садыков, выступая на заседании коллегии ведомства. По его словам, показатель общей смертности в регионе снизился на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 11,5 случая на тысячу населения.

Общее количество смертей в регионе господин Садыков не назвал. По данным Росстата, в январе–ноябре 2022 года в Татарстане умерли 40,9 тыс. человек. Это на 26,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Марат Садыков отметил, что смертность от болезней органов дыхания в Татарстане за год упала на 42,4%, от болезней органов пищеварения — на 8,1%, от болезней системы кровообращения — на 7,9% и от онкозаболеваний — на 2,1%. Самый низкий уровень смертности достигнут в Пестречинском районе, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Казани, указал министр.

Уровень смертности в республике почти вернулся к доковидному. В 2019 году показатель смертности составлял 11 человек на тысячу населения. Однако в 2020 году, во время пандемии COVID-19, он достиг 13,9 случая на тысячу населения, в 2021 году — 15,5. В то же время этот показатель был ниже, чем в других регионах Приволжского федерального округа. Республика остается лидером в ПФО, среди всех российских регионов Татарстан занимает 16-ю строчку по этому показателю.

В то же время в пандемию рост смертности в Татарстане был выше, чем во многих других субъектах РФ. Так, по итогам 2020 года число умерших в республике увеличилось сразу на 27%. Больше смертность возросла лишь в четырех российских регионах, включая Чечню. По России в среднем смертность тогда возросла на 18%. А в 2021 году смертность в регионе за год увеличилась еще на 11,1%.

В результате за два года пандемии в Татарстане скончались 114,6 тыс. человек. А если сравнивать 2021 год с допандемийным 2019-м, то число умерших выросло с 42,7 тыс. до 60,3 тыс., то есть более чем на 41%. В среднем по России рост не достиг 36%. По данным Росстата, коронавирус стал основной причиной смерти более 12 тыс. жителей за два года. В 2022 году общая смертность и, в частности, смертность от коронавируса постепенно снижалась. О последнем случае смерти от COVID-19 сайт Стопкоронавирус.рф сообщал 26 декабря 2022 года. В январе этого года заболеваемость коронавирусом вновь начала расти, но о новых фатальных случаях власти не сообщали.

Уровня смертности 2019 года «мы еще не достигли», констатировал вчера на заседании коллегии министерства президент Татарстана Рустам Минниханов. Однако значительное снижение этого показателя он назвал «главным достижением прошлого года». «Сегодня необходимо усилить профилактическую работу, активизировать популяризацию здорового образа жизни в средствах массовой информации»,— наказал глава региона.

На заседании также было отмечено, что в республике «наметилась тенденция к снижению рождаемости». Показатель рождаемости в республике составил 9,4 младенца на тысячу населения. Среди субъектов РФ Татарстан по этому показателю занимает 30-е место, сообщил Марат Садыков. Напомним, что в 2019 году рождаемость составляла 10,9 человека на тысячу населения.

«По российским показателям тоже произошло снижение смертности. А так как в Татарстане ситуация была всегда чуть лучше, мы понимаем, что это не статистическая ошибка, а в действительности смертность вернулась на доковидный период»,— сказал вчера „Ъ“ депутат Госдумы от Татарстана и заслуженный врач республики Айрат Фаррахов. По его словам, «тот провал, который был из-за ковида, полностью восстановился». «Это немного даже неожиданный показатель. Все-таки прогнозировался более длительный период отскока. Но случилось все быстро, и это очень хороший результат»,— отметил парламентарий. По его словам, «дальше надо реализовывать планы, о которых раньше говорили: это диспансеризация жителей республики, обеспечение бесплатными лекарствами». Он напомнил, что, согласно указу президента РФ, средняя ожидаемая продолжительность жизни в стране должна составить 78 лет (в Татарстане по итогам прошлого года — 74,5 года). «Это планка очень серьезная, но вполне достижимая. Для Татарстана она даже может быть чуть повыше, чем в целом по РФ»,— заключил Айрат Фаррахов.

Кирилл Антонов