Торги доведут до кипения

Конкурсный управляющий АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» Екатерина Боин выставила на продажу имущество предприятия-банкрота. Общая начальная цена двух лотов, включающих главный производственный корпус комбината, составляет 453,6 млн руб. Большая часть активов стоимостью 395,5 млн руб. в залоге у Россельхозбанка. Участники рынка считают, что стоимость комплекса завышена. Наиболее вероятным покупателем называют арендатора предприятия — удмуртское ООО «Ува-молоко».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиболее вероятным покупателем молкомбината называют «Ува-молоко» из Удмуртии

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Наиболее вероятным покупателем молкомбината называют «Ува-молоко» из Удмуртии

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» Екатерина Боин назначила на 28 февраля подведение итогов аукциона по продаже имущественного комплекса предприятия-банкрота. В сообщении в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве указано, что это первые торги по совместной продаже незалогового и залогового имущества. В первый лот по начальной цене 444,6 млн руб. включен главный производственный корпус площадью 7 тыс. кв. м в селе Иванаево Дюртюлинского района, административно-бытовой корпус площадью 1,1 тыс. кв. м, склады, вспомогательные корпуса, магазин, участок в Дюртюлях площадью 12 га на Уральской улице, сети электроснабжения и водоснабжения и оборудование. Большая часть этих активов стоимостью 395,5 млн руб., в том числе производственный корпус, находятся в залоге у Россельхозбанка. Вторым лотом начальной ценой 8,9 млн руб. продаются находящиеся в залоге транспортные средства: шесть фургонов для перевозки молока, три цистерны, автобус «ПАЗ», два рефрижераторных полуприцепа и трактор. Шаг аукциона установлен в 5% от начальной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

• АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» было признано банкротом в январе 2022 года. На тот момент сумма кредиторской задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, оценивалась в 2,1 млрд руб. Основным кредитором является Россельхозбанк — 1 млрд руб. Дюртюлинский комбинат, а также ООО «Чекмагушевский молочный завод», управляющая компания «Агрохолдинг Башмилк», ООО «Милка» и татарстанское ООО «Сабинский молочный комбинат» (все они также признаны банкротами) входили в агрохолдинг «Башмилк» предпринимателя Александра Никитина. Холдинг производил продукцию под брендами «Честное коровье», «Край курая», «Две коровки». В 2019 году «Башмилк» заморозил выпуск продукции из-за осложнившихся отношений с кредиторами, крупнейшие из которых — Россельхозбанк и Сбербанк.

В прошлом году Россельхозбанк подал в арбитражный суд Башкирии заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам предприятия Николая Никитина (являлся контролирующим должника лицом в 2016–2019 годах) и Александра Никитина (в 2019–2022). Заявление еще не рассмотрено. В декабре срок конкурсного производства был продлен до середины июня текущего года.

Как сообщали «Ъ-Уфа» в правительстве Башкирии, в прошлом году ООО «Ува-молоко» (входит в группу компаний «Молочная семья») из Удмуртии арендовало имущественный комплекс Дюртюлинского молкомбината и восстановило производство сухого молока.

Екатерина Боин сообщила «Ъ-Уфа», что это первые торги по продаже имущественного комплекса. «Вероятнее всего, арендатор будет участвовать в торгах путем публичного предложения, когда цена продажи будет снижена»,— полагает госпожа Боин.

В «Ува-молоко» заявили «Ъ-Уфа», что планируют участвовать в торгах. «Состояние основных производственных средств не позволяет нам рассматривать приобретение имущества комбината без консорциума с Россельхозбанком, который обеспечил бы возможность инвестирования в обновление производственного оборудования, при этом объем инвестиций требуется не менее 3 млрд руб. Наше предложение банком изучается»,— отметили в компании.

Конкурсный кредитор Дюртюлинского молкомбината (сумма требований 97,5 млн руб.), владелец уфимской компании «Аквамак-процессинг» Олег Макаренко считает, что «Ува-молоко» — основной интересант в покупке комплекса. «Мы, как кредиторы, заинтересованы в скорейшей реализации имущества. Учитывая состояние оборудования, сетей и зданий, я думаю, это вполне рыночная цена»,— прокомментировал господин Макаренко.

По мнению председателя Молочного союза Башкортостана, совладельца ООО «Уфагормолзавод» Ильдара Файзуллина, цена лота по продаже имущественного комплекса завышена в три раза. «Я считаю, максимум за этот актив — 120 млн руб. Завод старый, ему 40–50 лет»,— считает господин Файзуллин.

Влада Шипилова