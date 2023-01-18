В Нижегородской области хотят восстановить 14 тысяч гектаров леса

Восстановить 14,6 тыс. га лесов планируют в Нижегородской области в 2023 году, стало известно на заседании комитета по экологии законодательного собрания. В регионе будет высажено более 19 млн деревьев.

Для высадки растений питомники вырастили 21,9 млн сеянцев, на случай неурожайных лет подготовлено 3,1 т семян. «Кроме того, молодой лес, как и любая растительная культура, требует специального ухода. В этом году уход за лесными культурами планируется на площади 40 тысяч гектаров»,– сказал министр лесного хозяйства региона Роман Воробьев.

В 2022 году в Нижегородской области тоже высадили 14,4 тыс. га лесов. Всего на сохранение лесов в прошлом году направили 32,9 млн руб.

Анастасия Еремина