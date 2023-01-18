Мобилизованный получил шесть лет за угрозу убийством в омском лагере подготовки

Омский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Станислава Рыбина к шести годам колонии строгого режима за угрозу убийством (ч. 2 ст. 119 УК РФ) и применение насилия в отношении своего начальника (ч. 3 ст. 334 УК РФ).

Судом установлено, что призванный на военную службу в рамках частичной мобилизации Станислав Рыбин был недоволен «служебной деятельностью» своего начальника, хотел показать «свое мнимое превосходство», запугать и «добиться снижения требовательности к подчиненным». Для этого он якобы дважды толкнул старшего по званию военного рукой в грудь, повалив на кровать, приставил охотничий нож к горлу и высказал угрозы убийством.

В суде отметили, что вину Станислав Рыбин признал частично, но в содеянном раскаялся. В качестве смягчающего вину обстоятельства суд учел «действия, направленные на заглаживание причиненного вреда потерпевшему», отягчающего — совершение преступлений «в период мобилизации».

Дарья Решетникова, Новосибирск