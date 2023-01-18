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Коммерсантъ FM
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Сокольническую линию московского метро продлят до станции «Потапово»

Станция «Потапово» Московского метрополитена станет конечной на Сокольнической линии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Предполагается, что новая станция в поселении Сосенское (Новомосковский административный округ) откроется в 2024 году.

«Сегодня в поселке Коммунарка открыли путепровод на пересечении улицы Александры Монаховой со строящимися магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и наземным участком Сокольнической линии метро. Кроме того, мы приняли решение продлить Сокольническую линию до станции "Потапово"»,— написал господин Собянин в своем Telegram-канале.

Впервые станция «Потапово» появилась в схеме развития столичного метрополитена в 2018 году — предварительной датой ее открытия был указан 2020 год. «Потапово» станет первой отапливаемой назменой станцией Московского метрополитена.

Андрей Сапожников

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