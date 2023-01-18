ФНС снова хочет обанкротить Волковский спиртзавод в Тамбове

Федеральная налоговая служба России (ФНС) подала в арбитражный суд Тамбовской области заявление о признании банкротом ЗАО «Волковский спиртзавод». Иск пока не принят к производству, следует из документации. Сумма требований ФНС составляет 214,1 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ЗАО «Волковский спиртзавод» зарегистрировано в Тамбовской области в августе 2004 года. Уставный капитал — 380 млн руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 8 тыс. руб., чистый убыток — 125,2 млн руб. Гендиректором указана Елена Полубояринова. Единственным собственником числится ликвидированное ООО «Белстаринвест» воронежского бизнесмена Григория Федякова. До 2009 года завод принадлежал структуре SPI Group ОАО «Талвис».

За последнее время это вторая попытка налоговой службы обанкротить спиртзавод. По первому заявлению весной 2021 года на предприятии было введено наблюдение. Тогда требования ФНС составили 144,5 млн руб., но лишь часть из них стала основанием для начала банкротства.

В феврале суд прекратил дело. Долги спиртзавода погасило ООО «Специализированный застройщик "Тамбовстарстрой"» Юрия Гончарова. Оно также выкупило требования других кредиторов, но само отказалось от претензий. Компания своих планов не раскрывает, но не исключается, что часть территории предприятия пойдет под застройку. После прекращения банкротства спиртзавод также может вернуться к масштабному выпуску продукции.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Тамбовский волк" убегает от кредиторов».

Александр Прытков

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