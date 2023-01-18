Верховный комиссар ООН: за последние 10 лет в мире были убиты более 1,3 тыс. журналистов

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, что более 1,3 тыс. журналистов были убиты в мире за последние десять лет.

«Безопасность журналистов стала особой проблемой. За последние десять лет было убито, я полагаю, более 1,3 тыс. журналистов, потому что они хотели убедиться, что мы привлекаем внимание к ситуациям (с нарушением прав человека.— ''Ъ''), которые особенно душераздирающи, а в результате они оказались не защищены»,— сказал господин Тюрк (цитата по «РИА Новости»).

Согласно исследованию ЮНЕСКО, в 2022 году были убиты 86 журналистов, а в 2021 году — 55. Отмечается, что в прошедшем году число убийств журналистов начало расти впервые после трех лет снижения. Самыми опасными странами для журналистов в 2022 году стали Мексика (19 убитых журналистов), Украина (10) и Гаити (9), говорится в исследовании.

Эрдни Кагалтынов