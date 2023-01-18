Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы весной прошлого года

Весной 2022 года Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы и смогла обеспечить до трети потребностей ВСУ на начальном этапе конфликта с Россией, следует из расследования Welt. Это подтвердили изданию бывший премьер Болгарии Кирил Петков и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирил Петков (слева) и Дмитрий Кулеба

Фото: Council of Ministers of the Republic of Bulgaria Кирил Петков (слева) и Дмитрий Кулеба

Фото: Council of Ministers of the Republic of Bulgaria

«Мы знали, что на болгарских складах есть большое количество необходимых нам боеприпасов, поэтому президент Зеленский отправил меня, чтобы я с помощью дипломатической ловкости достал необходимые материалы»,— сказал изданию господин Кулеба. Он посетил Софию в апреле.

Как выяснила газета, Болгария выдавала разрешения на покупку боеприпасов фирмам-посредникам, которые передавали их Украине. По словам главы украинского МИДа, Болгария заключала контракты с компаниями других стран НАТО. Поставки осуществлялись воздушным путем через аэропорт польского города Жешув, а также сухопутными маршрутами через Румынию и Венгрию, сообщает издание. Поставки, по данным Welt, оплачивали США и Великобритания.

Бывший глава правительства Болгарии также подтвердил изданию факт поставок. «По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на начальном этапе войны, поступило из Болгарии»,— сказал Кирил Петков. Он занимал пост премьер-министра страны до августа 2022 года.

Весной Болгария и Украина официально заключили соглашение только о ремонте украинской военной техники. Болгарский президент Румен Радев высказывался против оказания военной помощи Украине. По его мнению, это означало бы вовлечение Болгарии в конфликт. В ноябре парламент Болгарии одобрил поставки вооружения Украине. По данным Reuters, в пакет помощи вошли легкие вооружения и боеприпасы.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов