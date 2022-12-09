Reuters: Болгария впервые отправит Украине военную помощь

В ближайшее время Болгария отправит на Украину первую военную помощь, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. Список вооружений, который планируется отправить на Украину, засекречен. Однако по словам источников агентства, в пакет военной помощи войдут легкие вооружения и боеприпасы.

В начале ноября власти Украины запрашивали у Болгарии зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) российского производства С-300. Исполняющий обязанности министра обороны Димитар Стоянов заявил, что Болгария не может отправить Украине свои ЗРК С-300 или истребители МиГ-19 и Су-25. По его словам, поставки этого оружия плохо скажутся на обороноспособности страны, которая должна соответствовать стандартам НАТО.

4 ноября парламент Болгарии впервые с начала военной операции одобрил отправку военной помощи Украине. За проголосовали 175 парламентариев, 49 выступили против. До этого Болгария соглашалась только ремонтировать украинские вооружения.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина