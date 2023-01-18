Адвокат взыскал с Адвокатской палаты Башкирии убытки за незаконное лишение статуса

Кировский райсуд Уфы удовлетворил иск адвоката Рима Ахмадуллина к Адвокатской палате Башкирии о взыскании убытков в связи с незаконным лишением его статуса адвоката с 16 августа по 11 ноября 2021 года.

В исковых требованиях господин Ахмадуллин сообщил, что в августе 2021 года совет республиканской палаты лишил его адвокатского статуса за то, что юрист до конца 2020 года не представил заявление о зачете времени, потраченного на повышение профессионального уровня. Однако в октябре того же года совет Федеральной палаты это решение отменил, заменив меру дисциплинарного взыскания на замечание. В этот период, говорится в деле, Рим Ахмадуллин был лишен права вести адвокатскую деятельность и получать от нее доход. Сумму упущенной выгоды он оценил в 164,4 тыс. руб.

Рим Ахмадуллин ранее сообщал «Ъ-Уфа», что подвергся преследованиям из-за дачи показаний по уголовному делу в отношении руководства палаты по признакам злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). С 2006 по 2013 годы господин Ахмадуллин занимал должность вице-президента Адвокатской палаты Башкирии.

Влада Шипилова

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