Chevrolet представил гибридный полноприводный Corvette E-Ray

Компания Chevrolet представила новую модификацию спорткара Corvette — исполнение E-Ray стало первым в истории модели полноприводным автомобилем и первой машиной с гибридной силовой установкой.

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Новинка оснащена 500-сильным атмосферным 6,2-литровым V8, который приводит задние колеса, а на передней оси установлен 160-сильный электромотор. Суммарная отдача бензо-электрической силовой установки, сочетающейся с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач, составляет 655 л.с.

Литий-ионная батарея на 1,9 кВтч установлена в центральном тоннеле. В режиме Stealth можно двигаться на электротяге, развивая до 72 км/ч. Запас хода при езде на электромоторе не назван.

Визуально Corvette E-Ray отличается новыми бамперами и иными боковыми воздухозаборниками, а также особыми по дизайну колесами и эксклюзивными цветами кузова. Салон практически не изменился, не считая нескольких дополнительных клавиш управления гибридной силовой установкой и новой графики цифровой панели приборов.

Новый Chevrolet Corvette E-Ray доступен как в версии купе, так и в варианте родстера. Стоимость спорткара составит от $103 тыс., а продажи новинки в США начнутся во второй половине 2023 года.

Максим Вершинин