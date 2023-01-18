На всех площадках будущего нижегородского IT-кампуса завершены предпроектные работы

На двух территориях будущего межвузовского IT-кампуса «Неймарк» завершены предпроектные работы. Сейчас ведется проектирование объектов кампуса, рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов по итогам совещания с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

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В ходе археологических раскопок обнаружено больше двух тысяч индивидуальных находок и около 120 тыс. массовых (площадка проектируемого главного корпуса в районе Больших оврагов находится на месте археологического памятника, древнего поселения «Городок»). На проспекте Гагарина, где за студенческим городком ННГУ также планируется строительство учебных корпусов и общежитий кампуса, завершены работы по освобождению земельных участков от прав третьих лиц.

«Проект планировки и межевания территории (ППТ) для размещения IT-кампуса в квартале улиц Дальняя и Шевченко в ближайшее время планируется вынести на публичные обсуждения. Утверждение ППТ планируем в начале марта, часть земельных участков, находившихся в региональной собственности, уже передана концессионеру под строительство. Передача оставшихся земельных участков будет завершена до конца марта. Таким образом, с учетом проведенных работ по археологии и подготовки территории к строительству, мы уже сократили срок реализации инвестиционного проекта как минимум на полгода», – рассказал Сергей Морозов.

По площадке на проспекте Гагарина в настоящее время проходят необходимые согласования: заключены договоры на технологическое присоединение к сетям электроснабжения и теплоснабжения, определяются трассы будущих коммуникаций.

Ректор ННГУ Елена Загайнова сообщила, что в конце декабря губернатор создал рабочую группу по реализации проекта кампуса, в которую также вошли руководители заинтересованных вузов. «Привлечь в Нижний Новгород еще семь тысяч человек, обучающихся по IT-специальностям, это непростая и интересная задача. Как для нас, так и для политехнического и Мининского университетов, филиала Высшей школы экономики и ННГАСУ. Совместно мы должны выработать образовательную концепцию межвузовского кампуса. Надо объединять усилия, разрабатывать современные и интересные программы для студентов, иначе мы не наберем столько желающих. В университете мы уже начали три программы обучения, которые планируем в дальнейшем погрузить в кампус: это искусственный интеллект, машинное зрение и направление, связанное с моделированием беспилотников», – рассказала Елена Загайнова на научном завтраке с журналистами.

Иван Сергеев