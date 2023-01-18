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Коммерсантъ FM
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Президент Швейцарии выступил против реэкспорта швейцарского оружия на Украину

Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что его страна не будет разрешать реэкспорт швейцарского вооружения, поставленного Германии и Испании, на Украину. Он заверил, что Швейцария останется нейтральной в российско-украинском конфликте.

«Мы давно занимаем стабильную позицию. Швейцария является нейтральной страной. Это страна Женевских конвенций, участвующая в процессе переговоров, государство мира, которое не экспортирует оружие в зоны конфликтов»,— сказал господин Берсе в ответ на вопрос, готово ли правительство Швейцарии разрешить Германии и Испании реэкспорт швейцарского оружия (трансляцию вел канал RTS).

14 ноября президент страны Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария не будет поставлять оружие на Украину и участвовать в каких-либо военных действиях. 23 ноября власти Швейцарии ввели частичное эмбарго на поставки оружия Украине. После начала военных действий на Украине Швейцария присоединилась к девяти пакетам санкций в отношении России, введенных Евросоюзом.

Анастасия Ларина

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