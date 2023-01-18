Экс-мэр Владивостока приговорен к 16, 5 годам колонии за коррупцию

Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка к 16,5 годам колонии за получение взяток на сумму 38 млн руб. Он также должен будет выплатить штраф в размере 150 млн руб.

Гособвинение запрашивало для Олега Гуменюка 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 150 млн руб. Экс-мэру инкриминируются взятки на общую сумму 38 млн руб. Помимо покровительства ритуальному бизнесу, полагает следствие, господин Гуменюк также помогал знакомому, занимавшемуся строительством, получать выгодные контракты.

Олег Гуменюк не признал вину. По словам экс-мэра, он не брал взятки, а обвинение построено на показаниях предпринимателя Сергея Сиротина. Как считает господин Гуменюк, тот его оклеветал, чтобы получить минимальное наказание.

В ноябре прошлого года тот же Ленинский райсуд признал местного предпринимателя Сиротина виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и приговорил его к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 62,5 млн руб. Это двукратная сумма взятки, которую Сиротин на протяжении с 22 декабря 2018-го по 24 февраля 2021 года передал бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку «за общее покровительство и попустительство деятельности МБУ "Некрополь"».

Еще 6,9 млн руб., как полагает следствие, Олег Гуменюк получил в период 2016–2018 годов, когда он возглавлял ГБУ «Хозяйственное управление администрации Приморского края».

Господин Гуменюк находится под стражей с октября 2021 года. 18 мая того же года он ушел в отставку с поста главы Владивостока, после того как полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высказал ему претензии по качеству ремонта детского технопарка, а губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что работа мэра не удовлетворяет жителей.

Олег Гуменюк исполнял обязанности мэра Владивостока с декабря 2018 года, а затем был избран главой города местной думой в марте 2019 года.

Алексей Чернышев, Владивосток