Премьер Испании рассказал о тайных союзниках Путина в Европе

Премьер-министр Испании Педро Санчес полагает, что в странах Европы есть тайные сторонники российских властей, которые скрывают свои симпатии к Москве. Испанский премьер призвал бороться с тайными агентами Кремля в Европе.

«Российский автократ не одинок в своем реакционном стремлении расколоть мир и повернуть время вспять. У него много союзников в Европе, которые сейчас скрывают свои симпатии к Путину, но всего год назад приезжали к нему и хвалили его методы»,— сказал господин Санчес на Всемирном экономическом форуме в Давосе, его слова приводит издание La Vanguardia.

После начала военной операции на Украине в связях с Владимиром Путиным обвиняли бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. До 24 февраля российский и итальянский политики много раз встречались и называли друг друга друзьями. В апреле Сильвио Берлускони осудил решение российского президента. Однако в октябре 2022 года господин Берлускони рассказал о восстановлении отношений с господином Путиным. По его словам, Владимир Путин якобы сделал ему подарок в виде бутылок водки на 86-й день рождения. Позже Сильвио Берлускони назвал этот рассказ шуткой.

В связях с Россией был обвинен глава агентства по кибербезопасности Германии Арне Шенбом. Его подозревали в связях с российскими спецслужбами через объединение «Совет по кибербезопасности Германии». Однако из-за отсутствия доказательств с него сняли обвинения и назначили на новую должность.

Анастасия Ларина