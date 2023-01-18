19,11 процента годовых составила в ноябре 2022 года средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, выданным гражданам на срок до одного года (включая кредиты «до востребования»), следует из данных ЦБ. По мере смягчения денежно-кредитной политики Банка России стоимость кредитов населению снижалась, начиная с июня. В ноябре же произошел рост ставок по краткосрочным займам, который аналитики объясняют ужесточением кредитной политики банков из-за возросших рисков после объявления мобилизации. Наибольший рост средней ставки зафиксирован по займам до 30 дней — с 27,65% до 30,96%. Средневзвешенная ставка по долгосрочным кредитам выросла незначительно — с 12,06% до 12,14% годовых.