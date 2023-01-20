Тимоше Абрамчику оплачена операция на сердце

13 января на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Красноярск» мы рассказали историю шестилетнего Тимоши Абрамчика из Красноярского края («С леопардом заодно», Наталья Волкова). У мальчика врожденный порок сердца — стеноз аортального клапана. В два месяца врачи заменили поврежденный аортальный клапан на собственный легочный мальчика, а вместо легочного установили биопротез. Работы протеза хватило на шесть лет, сейчас пришло время его заменить. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 051 898 руб.) собрана. Родители Тимоши благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимофей Абрамчик

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Тимофей Абрамчик

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 13 января 24 312 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Красноярск», «Ставрополье», «Белгород», «Липецк», «Саратов», а также 136 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 21 ребенку на 19 960 372 руб.