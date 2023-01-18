Westland сворачивает джинсы

Популярная в конце 1990-х годов российская сеть магазинов джинсовой одежды Westland с якобы американскими корнями готовится свернуть бизнес. Компания закрыла интернет-магазин и большую часть розничных точек, распродавая остатки коллекций. Ассортимент Westland многие годы не менялся, из-за чего бренд мог растерять часть потребителей и не выдержать конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Westland Фото: Westland

Российская сеть магазинов джинсовой одежды Westland сворачивает свою деятельность, рассказали два источника “Ъ” на рынке торговой недвижимости. На горячей линии Westland “Ъ” подтвердили, что магазины сети постепенно закрываются после распродажи товарных остатков. Новую продукцию завозить в магазины не планируется, уточнил сотрудник. Интернет-магазин Westland перестал принимать заказы осенью 2022 года. Связаться с представителем Westland не удалось: электронная почта офиса сети не принимает новые письма.

Westland существует с 1994 года, специализируется на продаже мужской и женской джинсовой одежды. Развивает как собственную розничную сеть, так и магазины по франшизе. Владельцем товарных знаков, связанных с Westland, по данным Роспатента, выступает бизнесмен Михаил Мендоса-Бландон. Он также указан руководителем компании Westland на сайте организации содействия военно-спортивному и патриотическому воспитанию «Ассоциация Витязей». Кроме того, бизнесмен выступает президентом благотворительного фонда «Энциклопедия Серафима Саровского».

Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько отмечает, что Westland позиционировался как американский бренд джинсов в массовом сегменте, и около 20 лет это была популярная марка, магазины которой присутствовали во многих торговых центрах по всей стране. Но в последние годы сеть значительно сократилась.

По данным на сайте Westland, в 2020 году под брендом работало около 55 собственных магазинов в крупных городах России, а сегодня открытыми остаются девять точек в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Омске. По словам одного из собеседников “Ъ”, сегодня собственные магазины Westland продает со значительным дисконтом.

Прекращение работы Westland может стать одним из немногих примеров закрытия российского бренда одежды на фоне ухода из страны ряда глобальных брендов и роста интереса к локальным маркам. Среди покинувших рынок РФ игроков была и американская сеть джинсовой одежды Levi’s, часть местных магазинов которой сменила управляющего и возобновила работу под вывеской JNS. Крупные российские сети, такие как «Глория Джинс», в таких условиях, напротив, наращивают экспансию.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что в последние годы Westland нельзя было назвать лидером среди игроков, специализирующихся на продаже джинсовой одежды. Компания практически не вкладывалась в развитие, а для продвижения франшизы активно использовала «американский» имидж, указывает он. Как отмечает Марина Малахатько, Westland за 30 лет могла растерять часть потребителей. Для сохранения конкурентоспособности сети стоило обновить ассортимент, маркетинг и позиционирование, а также сосредоточиться на новых каналах продаж, указывает эксперт.

По мнению Алексея Ванчугова, сокращение розничных магазинов может быть связано с накопленными крупными долгами по многим объектам. Марина Малахатько также не исключает, что решение о сворачивании розницы Westland могло стать следствием высокой долговой нагрузки компании, а также возможной потери интереса бенефициаров бизнеса к развитию Westland. Источник “Ъ” среди производителей и продавцов одежды также отмечает, что Westland давно не проявляла активности на фешен-рынке.

По данным Focus Technologies, в 2022 году число покупателей в магазинах одежды в московских торговых центрах сократилось на 9% год к году, а оборот вырос на 5% на фоне увеличения среднего чека на 15%. По оценкам Fashion Consulting Group, оборот фешен-рынка в России в 2022 году сократился примерно на 10%, до 2,4 трлн руб.

Алина Савицкая