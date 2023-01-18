Магас собирает пожизненные

Военный суд в Ростове-на-Дону назначил третий пожизненный срок боевику Али Тазиеву (позывной Магас) по делу о преступлениях, совершенных в 2009–2010 годах запрещенной в России террористической организацией «Имарат Кавказ». По версии следствия, тогда ее участники под общим руководством Тазиева и иных лиц взорвали в Ингушетии пост ДПС и стоявший рядом автомобиль, а также обстреляли кафе и совершили посягательство на жизнь военнослужащих воинской части. В результате более 130 сотрудников правоохранительных органов и военных получили травмы. Ранее Тазиев получил два пожизненных срока за серию терактов и покушение на бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

В Южном окружном военном суде оглашен приговор по третьему уголовному делу в отношении боевика Али Тазиева. Он признан виновным в организации преступного сообщества, бандитизме, убийстве, посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов, умышленном уничтожении или повреждении имущества, незаконном изготовлении и хранении оружия (ч. 1 ст. 210; ч. 1 ст. 209; п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ст. 317 (четыре преступных эпизода); ч. 2 ст. 167 (четыре преступления); ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 223 УК РФ). Тазиеву назначено пожизненное лишение свободы с содержанием в исправительной колонии особого режима.

По версии следствия, в апреле—мае 2008 года боевик вошел в запрещенную террористическую организацию «Имарат Кавказ» и занимался в ней планированием терактов и контролем за их проведением. В частности, подбирал исполнителей и отвечал за материальное обеспечение преступлений. Как рассказали «Ъ» в пресс-службе суда, согласно материалам дела, Тазиев финансировал руководителей банд за счет денег и имущества, которые систематически передавали предприниматели и коммерческие организации.

Тазиев обвинялся в том, что в период с сентября 2009 по июнь 2010 года под его руководством члены организации «Имарат Кавказ» и банды «Магас» совершили ряд преступлений в Ингушетии. В частности, боевики трижды нападали на посты ДПС Назрановского района. «В результате девять сотрудников полиции и одиннадцать военнослужащих получили ранения, а четыре человека, включая двух гражданских лиц, случайно оказавшихся на месте преступления, убиты»,— сообщала прокурор главного управления Генпрокуратуры РФ по ЮФО и СКФО Елена Усачева.

В декабре 2009 года участники банды под руководством Али Тазиева на автодороге М-29 «Кавказ» совершили подрыв бронетранспортера войсковой части №3918 внутренних войск МВД, в результате которого четверо военнослужащих, находящихся в машине, получили ранения.

Всего потерпевшим по уголовному делу Али Тазиева признан 131 человек. Сам Али Тазиев не признал вину. В прениях сторона защиты настаивала, что его вина не доказана.

Как сообщал «Ъ» ранее, с 2011 по 2020 год осуждены более 20 участников преступного сообщества, которым руководил Тазиев. Боевики приговорены к срокам от семи лет до пожизненного лишения свободы.

В настоящее время Тазиев уже отбывает пожизненный срок по приговору Северо-Кавказского военного окружного суда (сейчас Южный окружной военный суд). В октябре 2013 года суд признал его виновным в организации нападения на Назрань в июне 2004 года, когда были убиты 98 человек, большинство из которых являлись сотрудниками правоохранительных органов, а 113 получили ранения, а также за подрыв рейсового автобуса в Невинномысске в 2007 году. В результате взрыва бомбы, упакованной в пакет из-под сока, в салоне «Икаруса» погибли трое пассажиров, а еще 17 были ранены. Суд посчитал также доказанным факт организации Тазиевым покушения на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в 2009 году и взрыва в ОВД по городу Назрань и Назранскому району Ингушетии в том же 2009 году. Всего же, по данным следствия, в результате организованных Магасом терактов погибли 26 человек и еще 308 получили ранения разной тяжести.

В июле 2015 года суд, несмотря на заявления подсудимого о том, что на него в ходе следствия оказывалось давление, второй раз приговорил Али Тазиева к пожизненному сроку.

Кристина Федичкина