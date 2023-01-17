Объемы жилищного строительства в Прикамье достигли почти 2 млн кв. метров в год

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня встретился в Москве с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным. Факт встречи двух чиновников подтвердила пресс-служба прикамского губернатора. По ее данным, стороны подвели итогов работы стройкомплекса региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Пермского края Фото: правительство Пермского края

По данным краевой власти, на 1 января 2023 года в Пермском крае введено в эксплуатацию 1,9 млн кв. метров жилья. Рост превысил 43%.

«Сегодня, в текущих условиях крайне важно не сбавлять темп строительства и реализовывать проекты, которые позволяют формировать в регионах необходимую инфраструктуру и создавать условия для улучшения жизни наших граждан», – отметил господин Файзуллин.

Дмитрий Махонин рассказал о работе по строительству новых домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья не только в краевой столице, но и в других территориях. В прошлом году для этих целей были построены дома в Краснокамске, Губахе, Барде и Кудымкаре. Всего дома для переселения граждан из аварийного жилья планируется построить в 20 муниципалитетах. Господин Махонин добавил, что в регионе значительное внимание также уделяется вопросу восстановления прав участников долевого строительства. В 2022 году в Пермском крае было завершено строительство и введено в эксплуатацию три многоквартирных дома, в стадии строительства региональным фондом защиты прав дольщиков –еще девять домов.

Также Дмитрий Махонин и Ирек Файзуллин обсудили планы региона в рамках программы модернизации коммунальной ЖКХ на 2023-2027 годы, реализацию мероприятий в рамках празднования 300-летия столицы Прикамья в части благоустройства общественных пространств.