Сегодня исполняется 69 лет министру транспорта Виталию Савельеву

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Виталий Савельев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот», министр транспорта РФ в 1998–2004 годах Сергей Франк:

— Уважаемый Виталий Геннадьевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Вы возглавляете Министерство транспорта в непростое время. Ваши решительные и профессиональные действия позволили сохранить устойчивость работы транспортной системы страны. Знаю Вас как человека принципиального и ответственного, требовательного к делу и заточенного на достижение результата. Занимая высокие, ответственные должности и в бизнесе, и на государственной службе, Вы всегда работали в интересах страны. Желаю Вам крепкого здоровья и сохранения неиссякаемой энергии для реализации всех намеченных планов.

Сегодня исполняется 60 лет губернатору Костромской области Сергею Ситникову

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Ситников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет депутат Госдумы, народный артист РФ Николай Бурляев:

— Дорогой Сергей Константинович! Сердечно поздравляю Вас со светлым юбилеем! 60-летие — это расцвет человеческих сил, когда на пике профессиональные навыки и человеческие возможности, позволяющие многое сделать для людей и во славу Отечества. Очень благодарен за то внимание, которое Вы уделяете культуре, увековечиванию памяти великих сыновей России и костромской земли — священника и философа Павла Флоренского и кинорежиссера Андрея Тарковского. Символично, что в Вашей многогранной деятельности сочетаются возрождение церкви Пресвятой Богородицы, где крестили Тарковского, и строительство обновленной дороги, которая ведет к храму и к Историко-культурному музею села Завражье Костромской области, посвященному этим выдающимся костромчанам. Искренне желаю Вам такого активного и последовательного служения Господу и Отечеству. С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»