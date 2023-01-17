Крещение без погружения

В нескольких городах Сибири власти рекомендуют жителям отказаться от проведения традиционных крещенских купаний. С таким предупреждением, в частности, выступили департамент общественной безо­пасности омской мэрии и глава Стрежевого в Томской области. Причиной стало состояние льда на водоемах, которое сделало купание в прорубях небезопасным. Не будут организованы крещенские купания и в Бердске Новосибирской области, но уже по эпидемиологическим соображениям, из-за распространения ОРВИ и гриппа. Отказаться от организации крещенских купаний планировала и красноярская мэрия, но губернатор края Александр Усс настоял на том, что условия для соблюдения традиции в регионе должны быть созданы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Праздник Крещение Господне православные верующие в России отмечают 19 января. По традиции многие из них в этот день окунаются в иордань (специально оборудованное место у какого-либо водоема, где проводится ритуальное освящение воды.— „Ъ“). Такие проруби обустраивают на многих водоемах. Но в 2023 году обряд смогут провести не во всех сибирских городах.

17 января департамент общественной безопасности мэрии Омска сообщил о том, что на территории города купели обустраивать не рекомендуется. В департаменте, сославшись на данные главного управления МЧС по Омской области, указали на то, что лед на городских водоемах в этом году оказался рыхлым, поэтому купание может стать опасным. «В парке культуры и отдыха „Зеленый остров“ оборудована и уже действует прорубь, но она предназначена только для спортсменов клуба любителей зимнего плавания „Моржи“, активно занимающихся зимними видами спорта. Массовое купание граждан там не предусматривается, в том числе и в праздник Крещение Господне»,— отметила пресс-служба городской администрации.

В главном управлении МЧС по Омской области подтвердили, что государственная инспекция по маломерным судам не рекомендовала проводить крещенские купания на Иртыше в черте Омска и Омского района, исключением стала купель, которая находится в спортивно-оздоровительном комплексе «Кедровый парк». «СОК „Кедровый парк“ р. Иртыш — частная купель, возможно взимание платы»,— предупредили в ведомстве.

К выводу о необходимости отказаться от крещенских купаний пришли и власти Стрежевого — города на северо-западе Томской области с населением 39 тыс. человек. Там традиционно обряд проходит на озере Окуневом. «Место проведения не соответствует требованиям безопасности. При осмотре территории сегодня обнаружилось, что вода поднимается над поверхностью льда. Представитель ГИМС (государственной инспекции по маломерным судам.— „Ъ“), участвовавший в подготовке территории к мероприятию, принял решение о запрете проведения купаний»,— рассказали в мэрии Стрежевого. Глава города Валерий Дениченко в своем Telegram-канале добавил, что полностью согласен с позицией специалиста ГИМС. Он также отметил, что подготовить другой водоем город не сможет. Между тем на сайте главного управления МЧС по Томской области место крещенских купаний в озере Окуневом указано в числе 20 иорданей, которые планируется открыть в регионе.

В Томске от планов проводить купания не отказываются. Купель оборудуется на Томи в районе ул. Трифонова. В мэрии областного центра уточнили, что это место для крещенских купаний является новым для горожан и было выбрано совместно с томской епархией РПЦ. «Ожидается, что желающих окунуться здесь будет около 10 тысяч»,— сделала прогноз пресс-служба епархии.

Во втором по численности населения городе Новосибирской области Бердске купания организовывать не будут, но уже по эпидемиологической причине, из-за распространения ОРВИ и гриппа. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов. Благочинный церквей Бердска иеромонах Владимир, обратившись к горожанам на сайте мэрии, заметил, что «совершить обряд омовения можно и дома, но в условиях уже более комфортных для нашего организма».

Как писал „Ъ-Сибирь“, ранее, в ходе совещания в мэрии Красноярска, представитель красноярской епархии РПЦ Николай Ши-кэ-мин заявил о нецелесообразности проведения крещенских купаний по эпидемиологическим причинам. «Мы настоятельно просим жителей не ездить в неорганизованные места для купания, тем более в нетрезвом виде. Нужно помнить о том, что само окунание в иордань не смывает грехи, это, скорее, культурологическая традиция. Сейчас, когда люди вокруг гриппуют, это еще и опасно для здоровья. Лучше сходить в храм, помолиться и набрать целительной крещенской воды»,— сказал он тогда.

По итогам совещания мэрия Красноярска сообщила о том, что по эпидемиологическим соображениям в этом году освященных купелей на реках Енисее, Каче и Базаихе не будет. «Крещенские купания — многовековая народная традиция — символ обновления. Благодаря ей люди укрепляют веру, преумножают духовные силы. Красноярцам и всем жителям края нужно создать надлежащие условия для того, чтобы все желающие могли принять в этом участие»,— отреагировал на это губернатор Александр Усс. Мэр Красноярска Владислав Логинов 12 января пообещал оборудовать места для проведения обряда, отметив, что «безопасность при организации крещенских купелей — задача, которую необходимо выполнить на высоком уровне».

Впрочем, на сайтах епархии, мэрии Красноярска и главного управления МЧС по Красноярскому краю перечня мест для проведения крещенских купаний за один день до праздника еще нет.

Валерий Лавский