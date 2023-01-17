В Западном начали учиться

В поселке Западный Сосновского района открылась школа на 1100 мест. Она рассчитана на детей, проживающих в микрорайонах «Твоя привилегия», «Белый хутор» и «Вишневая горка». Стоимость строительства превысила 1 млрд руб. Власти региона отмечают, что открытие школы стало одним из первых важных шагов к созданию социальной инфраструктуры для пригородных жилых комплексов, которые в последние годы быстро разрастались, но учиться, отдыхать и заниматься спортом их жителям приходилось в Челябинске. Сейчас застройщик «Твоей привилегии» АПРИ «Флай плэнинг» также реализует на территории микрорайона проекты спортивного комплекса и фитнес-центра с бассейном. Недавно открылся новый детский сад, а в ближайшее время в Западном планируется построить еще три школы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая школа в «Твоей привилегии» рассчитана на 1100 учащихся

Фото: Олег Кормильцев Новая школа в «Твоей привилегии» рассчитана на 1100 учащихся

Фото: Олег Кормильцев

В поселке Западный (Сосновский район), население которого в последние годы активно росло и продолжает увеличиваться за счет строительства новых жилых массивов, открылась первая школа. Она расположена в микрорайоне «Твоя привилегия» и рассчитана на 1100 учеников, проживающих в этом жилом комплексе, а также в соседних «Белом хуторе» и «Вишневой горке». Учреждению присвоен статус «ИТ-лицея». Как поясняют в правительстве Челябинской области, школа «ориентирована на освоение новых цифровых профессий». В старших классах учащимся предлагается выбрать учебные профили — ИТ-инженерия, ИТ-лингвистика или ИТ-медицина.

Школа расположена в одноэтажном здании, состоящем из комплекса учебных и двух общешкольных блоков, связанных между собой рекреацией и коридорами. Учебные секции-блоки 1–4-х классов обособлены от других, каждый начальный класс имеет свой отдельный вход. Кабинеты химии, физики, биологии оборудованы лаборантскими. Для обеспечения безопасности учащихся перед центральным входом в здание оборудовали контрольно-пропускной пункт с системой биометрического контроля.

«Поселок Западный активно развивается, и социальной инфраструктуры не хватало, но сейчас мы исправляем эти моменты,— сказал на открытии школы губернатор Челябинской области Алексей Текслер.— Это не просто школа, а новое образовательное, спортивное, культурное пространство. Безусловно, эта школа будет центром притяжения для всего поселка. Мы говорили с коллегами: школа будет работать и как спортивный, и как исследовательский центр, и центр внеклассной работы, и, конечно, это будет пространство творчества».

Как сообщил «Ъ-Южный Урал» директор по маркетингу АПРИ «Флай плэнинг» Владимир Пономарев, объем инвестиций в строительство школы составил 1,18 млрд руб. «Это предварительные данные, еще будет переоценка»,— отметил он.

Ранее сообщалось, что почти всю сумму на выкуп здания у застройщика направила Челябинская область, при этом был задействован механизм инфраструктурных облигаций, которые регион получил в прошлом году. Объект возводился полтора года.

Представитель компании-застройщика добавил, что сейчас в школе учатся около 700 детей, набор еще продолжается.

Алексей Текслер отметил, что строительство этой и других школ в поселке Западный — часть работы по созданию инфраструктуры для жителей Сосновского района, которая ранее «не поспевала» за строительством самих жилых комплексов. «По соседству со школой строится еще и спортивный комплекс. Все это будет работать как единое целое для жителей поселка. Идет создание современной среды для того, чтобы здесь, на территории Сосновского района, в Западном, можно было полноценно пользоваться объектами социальной инфраструктуры. Не секрет, что его жители выезжали в Челябинск, и это создавало неудобства для всех. Сейчас важно, чтобы во всех новых строящихся микрорайонах, и в частности, в Сосновском районе вся эта социальная инфраструктура поспевала за жильем»,— сказал губернатор.

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Сдача в эксплуатацию «Академии спорта» — спортивно-образовательного учреждения площадью 5 тыс. кв. м, включающего крытые залы по волейболу, баскетболу, большому теннису, балету, художественной гимнастике, борьбе, а также открытого футбольного поля, на котором зимой будут заливать каток, запланирована на третий квартал. Тогда же планируется сдать фитнес-центр с бассейном, включающий основной комплекс с тренажерным залом и сайкл-студией (1,6 тыс. кв. м), бассейн с детской и взрослой зонами и четырьмя саунами (1,6 тыс. кв. м).

По словам Владимира Пономарева, объем инвестиций в «Академию спорта» составит 150 млн руб., в фитнес-центр — 350 млн руб. «Это инвестиционные объекты, они коммерческие. В фитнес-центр уже выбран оператор — это Bright Fitness, который уже работает на “Тополиной аллее”. По “Академии спорта” решаем, будет частично коммерческое взаимодействие. Скорее всего, школа и спорткомплекс будут составлять некий спортивный кластер, потому что в самой школе тоже есть два больших спортивных зала, основной пригоден даже для международных соревнований»,— рассказал директор по маркетингу «Флай плэнинг».

Детский сад в «Твоей привилегии» открылся в конце прошлого года. Он рассчитан на 220 мест (12 групп). По данным правительства региона, объект возводился за счет собственных средств ООО «АгроДом».

Работа по возведению школ и детских садов в Западном продолжается. По словам генерального директора АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (принадлежит правительству региона) Владимира Атаманченко, до конца года планируется ввести в эксплуатацию школу в микрорайоне «Белый хутор»: «У нас по соседству с “Твоей привилегией” в стадии строительства находятся два объекта — школа на 1100 мест и детский сад на 278. По школе мы в конце декабря получили корректировку свайного фундамента, 14 января приступили к забивке свайного поля. В марте планируем приступить к ростверку (верхняя часть фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания.— «Ъ-Южный Урал»). Срок завершения строительства — четвертый квартал. По садику ожидаем корректировку фундамента, срок завершения — тоже четвертый квартал этого года. Кроме того, с институтом развития Дом.РФ мы в рамках инфраструктурных облигаций ведем работу по финансированию строительства еще одной школы и детского сада в поселке “Твоя привилегия”, у них по нормам с учетом строящегося жилья необходима еще одна школа. Сейчас ведется проектирование, планируем приступить к строительству во втором квартале, сдача — в следующем году».

По словам Владимира Атаменченко, стоимость строительства школы в «Белом хуторе» составит 1,1 млрд руб., цена возведения второй школы в «Твоей привилегии» будет известна позже, поскольку проект еще разрабатывается.

Также планируется появление школы в микрорайоне «Вишневая горка» (тоже на 1100 мест), которую возводит ООО «Строймеханизация». Как сообщал во время прямой линии в декабре губернатор Алексей Текслер, у руководства области был «серьезный разговор с подрядчиком и была договоренность, что с 1 сентября объект будет работать». «Это значит, что его строительство должно быть завершено, как минимум, за месяц до этого. Я еще раз обращаю внимание подрядчика, министерства строительства. Коллеги, вы обещали мне и жителям — 1 сентября объект должен заработать. Там нет вопросов с финансированием, все деньги предусмотрены, надо развернуть необходимый фронт работ. В целом в поселке Западный нет социальной инфраструктуры, мы только сейчас эту ситуацию меняем. Но мы решим»,— сказал губернатор.

Поселок Западный входит в состав Кременкульского сельского поселения Сосновского района. В нем расположены микрорайоны «Просторы», «Женева», «Белый хутор», «Вишневая горка», «Залесье», «Холм’s», «Твоя привилегия» и другие. Строительство жилья в поселке продолжается. В частности, как писал «Ъ-Южный Урал», в декабре Дом.РФ определил победителя торгов на право аренды участков площадью 25,4 га на берегу Шершневского водохранилища. Им стал специализированный застройщик «Авенюинвест» (застройщик «Вишневой горки»). Земля предназначена для комплексного развития территории. Здесь планируется построить жилой микрорайон площадью 150 тыс. кв. м с объектами социальной инфраструктуры. Планируемый объем инвестиций — 7,5 млрд руб.

Артур Якушко