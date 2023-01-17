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Коммерсантъ FM
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Экс-начальник штаба ярославского УМВД избежал наказания за коррупцию

Кировский районный суд Ярославля приговорил бывшего начальника штаба областного УМВД Алексея Ключарева к полутора годам колонии-поселения за превышение должностных полномочий и освободил его от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Уголовное дело в отношении полковника Ключарева было возбуждено в октябре 2020 года. Изначально ему вменялся п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Суд исключил квалифицирующий признак из обвинения и вынес приговор по ч. 1 ст. 286 УК (без причинения тяжких последствий).

По версии следствия, подсудимый в 2012–2013 годах подписывал акты приемки работ по строительству Центра кинологической службы и справки об их стоимости без их фактического выполнения. По данным Следственного комитета России, в результате федеральному бюджету был причинен ущерб свыше 40 млн руб. Здание до сих пор не достроено.

Александр Тихонов, Ярославль

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