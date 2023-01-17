Суд арестовал здание ярославского паломнического центра по иску мэрии

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля обратился с иском в арбитражный суд о признании отсутствующим права собственности Ярославской епархии на здание паломнического центра по адресу Богоявленская площадь, 4. В ходе заседания суд наложил арест на здание в качестве обеспечительной меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Ярославль» Фото: «Ъ-Ярославль»

Как сообщили в мэрии города, здание было передано в пользование епархии в 1994 году на основании постановления мэра для проведения реконструкции. В том же году епархия оформила его в собственность. По мнению городских властей, это было сделано с нарушением закона.

«Основанием регистрации права собственности РПЦ является регистрационное удостоверение от 27.04.1994, выданное на основании постановления мэра г. Ярославля №555 от 27.04.1994. При этом указанным постановлением мэра спорное имущество передано ответчику в безвозмездное пользование с целью реконструкции, а не в собственность»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в мэрии города.

В Ярославской епархии считают иск мэрии недоразумением.

«В 1994 году епархии было передано здание по адресу Богоявленская пл. 4. В том же году БТИ зарегистрировало за епархией право собственности, которое было подтверждено Росреестром в прошлом году. Все эти годы здание используется для епархиальных нужд, и мы надеемся, что судебное производство разрешит возникшие у городской администрации недоумения»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в Ярославской епархии.

Сейчас в трехэтажном здании помимо паломнического центра расположен магазин православных товаров. За годы владения церковь полностью отремонтировала здание. Свое решение арбитражный суд пока не вынес.

Антон Голицын

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