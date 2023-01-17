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Коммерсантъ FM
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В Новосибирской области с декабря заболели корью 45 человек

В Новосибирской области с декабря прошлого, 2022 года зарегистрировано 45 случаев заболевания корью. В числе заболевших 17 детей, сообщила журналистам заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова. Нулевой пациент прибыл в регион в ноябре из Центральной Азии.

Новосибирские медики заявили о повышенном уровне заболеваемости. По данным главного внештатного специалиста областного министерства здравоохранения Новосибирской области по инфекционным болезням у детей Татьяны Комиссаровой, в настоящее время в Новосибирске госпитализированы пятеро детей с подтвержденным диагнозом «корь». Еще два ребенка находятся на диагностике. В стационаре городской инфекционной клинической больницы №1 находятся двое взрослых, шестеро проходят диагностику. «В основном это среднетяжелые пациенты. У двух было развитие вирусно-бактериальной пневмонии»,— рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

В середине декабря руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев сообщал о том, что в 2022 году в этом регионе было зарегистрировано три завозных случая заболевания корью. По его словам, заболели непривитые дети, прибывшие из стран ближнего зарубежья.

14 января управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю сообщило о регистрации накануне одного случая заболевания корью в Барнауле. Вчера, 16 января, в эфире передачи «Вести Алтай» начальник отдела эпидемиологического надзора ведомства Ольга Егорова говорила уже о четырех заболевших.

По словам Лады Самойловой, в ходе противоэпидемических мероприятий, направленных против распространения кори, от вакцинации отказались 85% новосибирцев, к которым обратились с таким предложением медики.

Валерий Лавский, Новосибирск

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