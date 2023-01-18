Кино между Сциллой и Харибдой

Цензура в РФ запрещена Конституцией, но самоцензура в нынешних условиях становится обязательным элементом выживания медиабизнеса. На фоне принятия закона о пропаганде ЛГБТ за последний месяц сервисы вырезали целые сцены из сериалов и фильмов, а иногда удаляли их целиком, несмотря на то, что права выкуплены и сейчас достаются не всегда просто: на фоне санкций иностранцы часто не соглашаются на показ в РФ нового контента и не продлевают договоры на архивный.

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Валерия Лебедева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Из библиотеки ivi, например, пропали «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем», обратил внимание Telegram-канал VODоворOTT. Из сериала «Секс в большом городе» в «Кинопоиске» вырезали упоминания о представителях ЛГБТ, например, в девятой серии первого сезона. «Амедиатека» удалила из сериала «Эйфория» около двух часов: исчезли постельные сцены, однополые поцелуи и диалоги о гендерах. Досталось и сериалу «Белый лотос»: Wonderzine писало, что «Амедиатека» вырезала интимную сцену из пятой серии второго сезона, а также поменяла дубляж, заменив слово «гей» на «мужчина».

Так сервисы пытаются оградиться от юридических рисков: штрафы для юрлиц по закону о пропаганде ЛГБТ могут составлять до 10 млн руб. Один из соавторов закона, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, настаивал в своем Telegram-канале, что от онлайн-кинотеатров никто не требовал вырезать сцены из сериалов и заменять слово «гей» в дубляже. Но такие разъяснения вряд ли успокоят участников рынка: они опираются на формулировки закона, а степени ширины их трактовок определит только судебная практика.

Наиболее безопасным с юридической точки зрения, вероятно, было бы полное удаление вообще всех фильмов и сериалов с упоминаниями ЛГБТ, но проблема в том, что сложно найти современный зарубежный сериал без таких упоминаний. Поэтому онлайн-кинотеатрам для сохранения бизнеса предстоит пройти между Сциллой и Харибдой: с одной стороны, избежать штрафов, с другой — учесть риски потерять интерес аудитории. Но и те, и другие риски в ближайшем будущем будут только нарастать.

На фоне сокращения библиотек из-за проблем с продлением прав пользователи все активнее потянутся к пиратским сервисам, а регулирование контента в части его содержания, скорее всего, усилится. Так, на днях член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев предложил обсудить возможность удаления сцен из фильмов с участием актеров, признанных иноагентами (среди них, например, телеведущий и актер Михаил Шац, ведущая Татьяна Лазарева, актер Артур Смольянинов, известный по ролям в «Девятой роте» и «Книге мастеров», Максим Галкин и другие): «Это, конечно, будет государственный контроль, можно сказать жестче — общественная цензура, но в интересах общества и государства».