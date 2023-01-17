Инвестиции в сектор недвижимости в Китае впервые сократились по итогам года

Инвестиции в недвижимость Китая по итогам 2022 года сократились на 10%, сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики страны. Это первое годовое падение показателя с 1999 года.

Продажи недвижимости по площади упали в прошлом году на 24,3%, что стало рекордом за все время ведения статистики, то есть с 1992 года. А объемы нового строительства по площади упали на 39,4%.

Китайский сектор недвижимости переживает затяжной кризис с осени 2021 года. Тогда стало известно о финансовых проблемах девелоперского холдинга China Evergrande Group, долги которого превысили $300 млрд.

В июле прошлого года сообщалось, что правительство Китая намерено выделить на поддержку проблемных застройщиков в общей сложности 1 трлн юаней ($148 млрд). А в начале января китайский Центробанк объявил, что в рамках стимулирования спроса на недвижимость может снизить ставку по ипотечным кредитам для граждан, впервые приобретающих недвижимость, в тех городах, где стоимость жилья падает в течение трех месяцев подряд.

Кирилл Сарханянц