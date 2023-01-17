Из кубанских аптек исчезли детский «Нурофен», «Гексорал» и другие лекарства

В аптеках Краснодарского края закончился ряд лекарственных препаратов, в том числе детский жаропонижающий сироп «Нурофен» компании «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» (Великобритания), антисептик «Гексорал» от «Делфарм Орлеан» (Франция), пребиотик «Хилак Форте» от «Меркле ГмбХ» (Германия).

Проблемы с поставками лекарств подтвердили «Ъ-Кубань» в справочных службах аптек «Апрель», «Ригла», «Планета здоровья», «Социальная аптека». Количество препаратов ограничено и в интернет-аптеках. В качестве аналога детского «Нурофена» фармацевты предлагают приобретать российский ибупрофен. На вопрос, когда лекарства вернутся на полки, в аптеках ответить не могут, так как «препаратов нет у поставщиков».

На горячей линии «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» сообщили, что отсутствие «Нурофена» для детей связано с взрывным спросом: «Поставки суспензии и с клубничным, и с апельсиновым вкусами осуществляются в аптеки регионов регулярно, каждую неделю. Отсутствие препарата связано с ажиотажем на фоне слухов, что "Нурофен" уходит с рынка, а также в связи с сезоном гриппа и ОРВИ. Многие обеспокоенные родители покупают препарат с запасом по две-три бутылочки».

Росздравнадзор также связывает дефицит с повышенным спросом на отдельные лекарства и логистическими проблемами поставщиков и производителей. 11 января в ведомстве предупредили россиян, что могут происходить задержки в доставке препаратов в аптеки. Список лекарств не уточняется.

Также в Росздравнадзоре сообщили о фактах мошенничества: «Некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются… Приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными».

По данным СМИ, в российских аптеках, кроме детского «Нурофена», «Гексорала» и «Хилак Форте», в наличии нет «Панадола», «Синекода», ряда противовирусных препаратов, некоторых антибиотиков, антидепрессантов, лекарства для онкологических больных «Тамоксифен» и пр.

В марте 2022 года в стране начались перебои с поставками немецких препаратов заместительной гормональной терапии при заболеваниях щитовидной железы «L-тироксина» и «Эутирокса». В настоящий момент дефицита этих лекарственных средств нет, логистические проблемы решены.

Наталья Решетняк

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