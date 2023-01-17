Покупательский спрос на апартаменты в Сочи за месяц упал на 22%

В Сочи интерес покупателей к покупке апартаментов по итогам декабря 2022 года снизился на 22% по отношению к ноябрю того же года. Сведения об этом опубликовал портал недвижимости «Циан».

По отношению к декабрю 2021 года показатель снизился на 9,7%. По итогам прошлого года интерес покупателей к покупке апартаментов на курорте вырос на 2,9% в сравнении с показателями предыдущего года.

Наиболее серьезное падение спроса аналитики «Циан» зафиксировали в сентябре 2022 года. Тогда покупательский интерес к данной категории недвижимости снизилось на четверть.

Анастасия Донскова

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