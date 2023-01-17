Из-за состояния дачи Фаберже в Петербурге возбудили уголовное дело

Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга по материалам городского комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) возбудила уголовное дело по фату аварийного состояния исторической дачи семьи ювелира Карла Фаберже в Осиновой Роще. Реакции от правоохранителей ведомство добивалось с середины лета 2022 года.

«Управлением МВД России по Выборгскому району СанктПетербурга в результате обращения КГИОП в Прокуратуру СанктПетербурга вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица, в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.1 УК РФ. В соответствии с условиями охранного обязательства работы по реставрации объекта должны были быть завершены до середины 2022 года»,— говорится в сообщении пресс-службы КГИОП,

Реставрация дачи Фабердже должна была быть завершена собственником, Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры, к середине 2021 года, но КГИОП до сих пор не получил соответствующий проект на согласование. В сентябре подал в Арбитражный суд Москвы иск к Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) с требованием начать противоаварийные работы. Параллельно комитет написал заявление в полицию, но там оставили материалы без движения.

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