В Ярославле родители потеряли доступ к деньгам на школьное питание

В Ярославле родители не могут вернуть деньги за питание детей-школьников, перечисленные по системе «Ладошки». Об этом на общегородском совещании в мэрии 17 января заявила заместитель мэра Елена Волкова.

Счета в системе ярославцы пополняли в конце декабря и начале января, но с началом учебного года они неожиданно обнулились. По словам Волковой, это произошло из-за смены поставщика питания. В 64 школах города вместо ООО «Комбинат социального питания» теперь работают три другие компании.

«У нас сейчас все зависит от поставщика питания «Социальное питание», у которого эти остатки на счетах находятся. Все, что нужно сделать, родители сделали. Заявления написаны. Весь вопрос, когда нам вернут эти остатки»,— заявила в ходе общегородского совещания Елена Волкова.

По ее словам, процесс возврата средств не идет. Мэр Ярославля Артем Молчанов попросил вмешаться прокуратуру.

«Контракты закончились 31 декабря. Деньги должны быть возвращены. Мы попросим прокуратуру Ярославля на это внимание обратить. Если средства удерживаются неправомерно, то это имеет серьезный предмет для обсуждения. С нашей стороны технически обеспечено абсолютно все»,— сказал Артем Молчанов.

И.о прокурора Ярославля Светлана Качалова в ответ пояснила, что ведомство ведет проверку по данному вопросу. В «Комбинате социального питания» прокомментировали претензии, назвав себя «заложниками ситуации».

«Ситуация с “заморозкой средств” сложилась из-за краткосрочных контрактов школ с новыми поставщиками. С 8 января “Комбинату” закрыли доступ ко всем счетам образовательных учреждений, с которыми мы перестали работать. С этого времени банк так и не предоставил нам акты сверок, хотя мы находимся с банком в постоянной переписке. Надеемся, что в ближайшее время данная ситуация разрешится»,— пояснили «Ъ-Ярославль» в ООО «Комбинат социального питания».

К 1 февраля все школы Ярославля должны получить постоянных поставщиков. Сейчас завершаются открытые конкурсы на поставку питания.

Антон Голицын

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