Ferrari сделала спорткар Roma в честь Китая

Компания Ferrari посвятила спорткар Roma китайскому рынку, представив созданный специалистами отделения Tailor Made.

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Автомобиль посвящен 30-летию официального присутствия итальянской марки на рынке материкового Китая. Над уникальным купе, созданном в единственном экземпляре, совместно со специалистами завода работала дизайнер Цзян Цюн Эр, создатель модного бренда Shang Xia.

Оформление спорткара вдохновлено традиционной китайской культурой и древними ремесленными техниками. Купе окрашено в цвета Sanusilver Matte и Rosso Magma Glossy, причем последний отдает дань уважения традиционному китайскому карминно-красному цвету. Полосы на кузове и в салоне отсылают к характерным чертам классической мебели династии Мин.

Футляр для ключа окрашен лаком Boluo с красными и золотыми пятнами, в древней китайской технике, известной своей уникальной текстурной отделкой, а также имеет табличку. Золотая пластина с нефритом отличается выгравированными китайскими иероглифами для обозначения числа «30»: в древней китайской культуре золото символизировало богатство и удачу, нефрит — чистоту и мягкость, а их сочетание воплощало добрые пожелания и благоговение.

В комплекте с автомобилем покупатель получил набор из четырех ароматических диффузоров из черного дерева и хрусталя, по одному на каждое время года, чайный набор, окрашенный лаком Boluo с красными и золотыми пятнами, коробку для сигар из черного дерева, пепельницу из чернильного камня, чайный сервиз, сделанный с использованием ремесла плетения из бамбука, бумажный воздушный змей сюань, кашемировые одеяла и набор китайских шашек из агата и кожи.

Технически автомобиль не изменился. Спорткар сохранил 620-сильный 3,9-литровый турбированный бензиновый V8 в сочетании с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Tailor Made Ferrari Roma China сделана для неназванного клиента.

Максим Вершинин