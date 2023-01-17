Пассажиропоток челябинского аэропорта вырос на 5,2% за год

В 2022 году аэропорт Челябинска обслужил более 1,92 млн пассажиров. Это на 5,2% больше, чем в 2021 году, сообщают в пресс-службе «Курчатова».

Всего в прошлом году челябинский аэропорт обслужил 8194 рейса. По сравнению с 2021-м количество пассажиров на внутренних воздушных линиях выросло на 4%, до 1,75 млн. Самыми популярными городами для путешествий по России стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Минеральные воды. При этом наибольший рост пассажиропотока отмечен по таким направлениям, как Астрахань и Казань — примерно в 2,5 раза, Минводы (+83,5%), Норильск (+62,2%), Омск (+52,2%), Новосибирск (+47,3%), Сургут (+38,6%) и Калининград (+35,1%).

На международных линиях пассажиропоток к 2021 году увеличился на 23%, до 177,5 тыс. пассажиров. Самыми популярными предпочтениями туристов стали Анталия, Стамбул, Хургада и Шарм-Эль-Шейх, среди стран СНГ — Таджикистан, Кыргызстан, Армения и Казахстан.