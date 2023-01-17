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Коммерсантъ FM
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В Челябинске контрактника осудили на пять лет за самовольное оставление части

Челябинский гарнизонный военный суд признал рядового-контрактника виновным по уголовному делу о самовольном оставлении части во время мобилизации. Он приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу, уточняют в пресс-службе суда.

Как установило следствие, 19 мая прошлого года служащий по контракту рядовой самовольно, без разрешения командира покинул военную часть в Чебаркуле и скрылся в Челябинске. В конце сентября, зная о введенной в РФ частичной мобилизации, он не стал возвращаться на службу. 29 сентября рядового задержала полиция и доставила в военную комендатуру.

Против контрактника возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ. На период следствия ему была избрана мера пресечения в виде наблюдения командования воинской части.

Михаил Бычков, Челябинск

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