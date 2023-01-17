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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесли проект о штрафах до 200 тыс. руб. за продажу лекарств без рецепта

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта, сообщила автор инициативы сенатор Ирина Рукавишникова. Фармацевтам и должностным лицам будет грозить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., индивидуальным предпринимателям — от 50 тыс. до 100 тыс., юрлицам — от 150 тыс. до 200 тыс. руб.

По словам госпожи Рукавишниковой, фармацевты чаще всего нарушают закон и продают препараты без рецепта. Помимо штрафа им будет грозить лишение возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до года.

«Так называемых лекарственных наркоманов в стране за последние 13 лет стало больше почти в три раза. Чаще всего страдают зависимостью от опасных для психики препаратов подростки и молодые люди. И, как правило, "полинаркоманы" потом переходят на "тяжелые" наркотики»,— утверждает сенатор (цитата по «РИА Новости»).

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