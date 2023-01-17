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Глава Госсовета Крыма предложил лишать гражданства тех, кто покинул РФ в период СВО

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что лиц, покинувших РФ в период спецоперации, необходимо ограничивать в гражданских правах, вплоть до лишения гражданства. Об этом председатель Госсовета Республики сообщил в Telegram.

«Они сами себя в этих правах и обязанностях ограничивают. Вот и пусть получают»,— говорится в сообщении.

При этом Владимир Константинов отметил, что методы имущественных взысканий в настоящее время неактуальны. По словам главы Госсовета, вопрос имущества «лежит не в моральной плоскости».

Анастасия Донскова

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