Россия и Белоруссия не получили право на вещание Олимпийских игр в 2026-2032 годах

Права на вещание четырех Олимпийских игр в 2026-2032 годах в Европе переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и транснациональному конгломерату Warner Bros. Discovery. Россия и Белоруссия не получили разрешения на трансляцию игр. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление Международного олимпийского комитета (МОК).

«После того, как МОК объявил конкурсный тендер, EBU и Warner Bros. Discovery представили совместную заявку на приобретение всех медиа-прав в 49 странах и территориях Европы для XXV Зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 г., XXXIV Летних Игр в Лос-Анджелесе 2028 г., XXVI Зимних Олимпийских игр 2030 года и XXXV Летних Игр в Брисбене 2032 года, а также для Юношеских Олимпийских игр в этот период»,— сказано в заявлении.

Согласно заявлению, вещание Олимпийских игр будет вестись в 49 странах и территориях. В опубликованном списке отсутствуют Россия и Белоруссия. «Интерфакс» не приводит полный список стран, где разрешено вещание.

После ввода войск России на Украинк МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов. 9 декабря ограничения против российских спортсменов решили оставить в силе. Олимпийский комитет России считает решение МОК противоречащим Олимпийской хартии.

Олеся Павленко