Правительство Великобритании заблокирует шотландский закон о гендерном переходе

Правительство Великобритании заблокирует принятый шотландским парламентом законопроект, упрощающий процедуру гендерного перехода. Об этом сегодня, 16 января, написали британские СМИ со ссылкой на заявление министра по делам Шотландии Алистера Джека. Законопроект, принятый шотландским парламентом в декабре, предусматривал в числе прочего снижение возраста, в котором можно совершить трансгендерный переход, с 18 до 16 лет, а также отмену требования перед этим подтвердить у врача факт гендерной дисфории.

В соответствии с действующим с 1998 года Актом о Шотландии правительство Великобритании имеет право не допускать принятые шотландским парламентом законы на одобрение королем — без этого они не могут вступить в силу. Однако британское правительство ни разу не пользовалось этим правом с момента принятия акта. Первое использование такого права может привести к серьезному конфликту между британским и шотландским парламентами. В правительстве Шотландии уже заявляли, что, если британское правительство заблокирует законопроект, это будет «подрывать демократическую волю шотландского парламента» и он будет оспаривать такое решение.

Господин Джек заявил, что это «не было легким решением», но он принял его, так как этот шотландский закон мог бы повлиять на законодательство, связанное с гендерным равенством, по всей Великобритании. Критики шотландского закона, в том числе в британском правительстве, указывали на то, что после его принятия люди из других частей Великобритании будут ездить в Шотландию для совершения трансгендерного перехода, кроме того, у людей, сделавших такой переход в Шотландии, будет разный гендерный статус там и в остальных частях страны. Некоторые феминистки также критиковали закон за то, что, по их мнению, он может облегчить некоторым мужчинам доступ в чисто женские пространства (например, туалеты и раздевалки), что поставит женщин и девочек под угрозу. Сторонники закона, в свою очередь, считают, что он существенно улучшит положение трансгендерных людей и при этом никак не угрожает женщинам.

Яна Рождественская