Пять пассажиров маршрутки, выполнявшей рейс из Краснодара в Ставрополь, пострадали в ДТП

Микроавтобус, следующий по маршруту Краснодар — Ставрополь, попал в ДТП с двумя легковушками. В результате аварии два человека погибли и пять пострадали, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

ДТП произошло около 18 часов 16 января на 307-м км автодороги «Ростов-на-Дону — Ставрополь», в Шпаковском районе Ставропольского края. Водитель ВАЗ-2114 при обгоне зацепил Daewoo Nexia. Оба транспортных средства выехали на встречную полосу и столкнулись с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

От полученных травм на месте скончались 26-летний водитель и пассажир ВАЗ-2114. В больницу с травмами доставили водителя иномарки и пять пассажиров микроавтобуса. Всего в салоне находились шесть пассажиров.

Татьяна Ручкина

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