СК множит недвижимые вещдоки

Комплекс зданий на Хрустальной, 1, стал вещественным доказательством в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Статус вещдока позволит остановить снос зданий и затормозит реализацию нового проекта КВС, через аффилированные структуры владеющего зданием на Хрустальной, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Градозащитники Санкт-Петербурга сообщили, что комплекс зданий на Хрустальной ул., 1, стал вещественным доказательством в уголовном деле против сотрудников комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Комплекс зданий на Хрустальной ранее принадлежал научно-исследовательскому центру ракетных войск и артиллерии (НИЦ РВиА), после перевода организации в Москву в 2011 году постройки не использовались. В августе прошлого года на торгах Дом.РФ участок 1,2 га, а также четыре здания на Хрустальной улице общей площадью около 7,7 тыс. кв. м (два административных объекта, котельная и хранилище) были приобретено ООО ПКП «Рекорд» за 303,3 млн рублей. По данным «СПАРК-Интерфакс», с ноября 2022 года владельцем компании является Дмитрий Яворский. С 2014 года ПКП «Рекорд» принадлежало Сергею Ярошенко, совладельцу строительной компании КВС. Дмитрий Яворский также является гендиректором других юрлиц в собственности Сергея Ярошенко — ООО «КВС-Сфера» и ООО «Агентство Югтаун».

18 ноября 2022 года в КГИОП поступило заявление о включении объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. После этого, согласно закону 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия…», любые демонтажные работы на объекте, в отношении которого происходит процедура выявления в качестве памятника архитектуры, запрещены. «Попытка незаконного сноса зданий была пресечена СК 4 января»,— сообщил следком. В КГИОП информацию подтвердили, но подчеркнули, что комплекс зданий «не является и не являлся выявленным объектом культурного наследия (ОКН)».

«КГИОП в адрес собственника объекта направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и незамедлительной приостановке изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ в отношении зданий на Хрустальной улице, д. 1, лит. А, Б до момента определения КГИОП их историко-культурной ценности в установленном законом порядке»,— ответили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охраны памятников.

В пресс-службе КВС сообщили, что комментировать статус здания более не намерены. Ранее генеральный директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко заявлял, что на Хрустальной появится современный многофункциональный деловой комплекс.

Председателя ведомства Сергея Макарова и его подчиненных подозревают в превышении должностных полномочий, повлекшем причинением тяжких последствий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Также статусом вещдоков в данном уголовном деле наделены дом Лапина на Рижском пр., 24–26, Васильевский винный городок на Уральской ул., 1, дом Салтыковой на Большой Морской, 51, корпуса торговых бань Екимовой на Малом проспекте Петроградской стороны, 4. Источник «Ъ-СПб», близкий к центральному аппарату Следственного комитета, подтвердил статус объектов.

Юрист практики разрешения споров Rightmark Group Анна Пронина обращает внимание на то, что признание зданий и сооружений вещдоком в уголовном деле в последнее время стало достаточно распространенным явлением.

«Причем несмотря на то, что УПК РФ устанавливает срок проведения следственных действий двумя месяцами (может быть продлен до трех руководителем следственного органа), предельные сроки судебного разбирательства по уголовному делу не установлены — УПК РФ указывает только на то, что этот срок должен быть разумным. Следовательно, производство по уголовному делу может длиться годами, что подтверждается в том числе сложившейся практикой. И на протяжении всего этого времени объект будет являться вещественным доказательством по делу»,— сообщает эксперт.

Екатерина Рязанова